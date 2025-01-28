Ползучий рост: как изменятся тарифы на ЖКХ в Калининграде в 2025 году

Традиционно тарифы на жилищно-коммунальные услуги пересматриваются властями в конце года. Новые расценки вступают в силу летом, квитанции жители получают в конце июля — августе. Прошедший год не стал исключением — новые тарифы утвердили в конце года, вступят они в силу с 1 июля 2025. Редакция «Нового Калининграда» разбиралась, что именно вырастет в цене и на сколько. И к чему нам всем готовиться.

Для каждого региона Правительство РФ утверждает средние величины индексации размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги. В среднем по России они будут варьироваться от 8 до 21%. Калининградская область по этому показателю в середине — 12,6%. Плюс в ряде муниципалитетов эту цифру разрешено увеличить еще на 4,8%. Это средняя предельная величина роста для всего комплекса коммунальной платы, в котором изменение индекса по каждой услуге может быть индивидуальным.

Больше, чем в Калининграде, тарифы вырастут в Москве (15%), в Санкт-Петербурге (14,6%), в Пермском крае (21,1%), в Архангельской области (20%), в Кемеровской области (19,8%). Меньше — в Амурской области (8,6%), в Республике Алтай (8,8%), в Ханты-Мансийском АО (9%), в Ямало-Ненецком АО (9,2%), в Чеченской Республике (9,2%).

Электроэнергия

С прошлого года в Калининградской области были введены дифференцированные тарифы на электроэнергию, величина которых зависит от того, сколько электричества «нажгли» в конкретной квартире или доме. Для тех, кто укладывался в 130 КВт (первый диапазон) в рамках одного лицевого счета, плата в 2024 г. составляет 5,51 руб. за кВт/ч. Если энергопотребление повыше — с 131 до 5000 кВт (второй диапазон) — то тариф составлял 5,52 руб. Те, кто «нажигал» от 5001 кВт (третий диапазон) и выше, платили по 9,66 руб. за каждый кВт/ч. Не все (даже самые экономные) попадали в первый диапазон. Поэтому с 1 июля его границы будут расширены до 350 кВт в месяц.

С 1 июля 2025 года тарифы за электроэнергию будут следующие:

— для городского населения в домах с газовыми плитами:

I диапазон (до 350 кВт в месяц) — 6,20 руб. за кВт/ч

II диапазон (с 351 до 5000 кВт в месяц) — 8,84 руб. за кВт/ч

III диапазон (от 5001 кВт в месяц) — 14,54 руб. за кВт/ч

— для городского населения с электроотопительными установками и (или) электроплитами и для сельского населения:

I диапазон (до 350 кВт в месяц) — 4,65 руб. за кВт/ч

II диапазон (с 351 до 5000 кВт в месяц) — 7,07 руб. за кВт/ч

III диапазон (от 5001 кВт в месяц) — 13,09 руб. за кВт/ч

При этом с 2025 г. ко второму диапазону объемов потребления электроэнергии перестали применять предельные индексы. То есть тарифы в этом диапазоне могут повышаться более чем на 12,6%, установленных для нашего региона Правительством РФ.





Газоснабжение

Тарифы на природный газ мы традиционно узнаём самыми последними и чаще всего прямо перед 1 июля. В этот раз — также никаких исключений, расценки будут известны чуть позже. Сейчас жители Калининградской области платят в зависимости от установленного в доме газового оборудования от 8,12 до 11,48 руб. за кубометр.

В региональной Службе по регулированию цен и тарифов напомнили, что розничная цена на природный газ для населения складывается из нескольких составляющих: оптовая цена на газ, тариф на услуги по его транспортировке и плата за снабженческо-сбытовые услуги. «Размер всех составляющих конечного тарифа устанавливает ФАС России, после принятия всех решений региональная Служба утвердит окончательную цену с 1 июля 2025 года», — сообщили в ведомстве.

На сжиженный газ розничные цены уже известны:

— АО «Калининградгазификация» и филиал ФГБУ «ЦЖКУ» (по ВМФ) поднимут их с 74,78 до 84,20 руб./кг (с НДС), или на 12,6%.

Теплоснабжение

Тарифы на отопление и воду (горячую и холодную) в Калининградской области устанавливаются индивидуально для каждого муниципалитета и каждого поставщика того или иного ресурса. В регионе только теплоснабжающих организаций — 48, для которых Служба установила 408 тарифов. К примеру, в Калининграде тариф для МП «Калининградтеплосеть» повысился на 12,6% — до 3718,63 руб./Гкал.

В Краснознаменске — до 2425,6 (рост 8%), в Зеленоградске рост составит от 9% до 12,6% в зависимости от источника. Например, тепло от МУП «Водоканал Теплосеть» подорожает с 3689,52 до 4021,58 руб/Гкал.; Советске — до 3 422,40 руб./Гкал (6,5%); в Янтарном — до 2821,81 (12,6%)

Водоснабжение и водоотведение

В этой сфере регион обслуживает 38 организаций в части водоснабжения и 32 — в части водоотведения. Для них установлено 286 тарифов.

В Калининграде тарифы на водоснабжение от ГП КО «Водоканал» вырастут сразу на 28,7% — до 46,65 руб./куб.м, а вот за канализацию будем платить с лета так же, как и сейчас, — по 28,79 руб./куб.м.

Такая же ситуация, к примеру, будет и в Советске:

услуга водоснабжения подорожает на 22,4%, то есть до 37,37 руб./куб.м.

услуга водоотведения останется на прежнем уровне — 42,12 руб./куб.м.

В прошлом году тарифы на воду также росли больше других — в среднем по области на более чем 18%, а для Калининграда — почти на 20%.

Вывоз мусора

Рост тарифа на обращение с твердыми коммунальными отходами пока притормозили. Он поднимется с 1 июля всего на 3,5%, или до 850,79 руб./куб.м., в то время как летом прошлого года рост составил почти 20%.

С 1 июля жители Калининграда будут платить:

— в многоквартирных домах — 141,80 рублей (вместо 136,96 руб.) за одного человека в месяц;

— в индивидуальных жилых домах — 212,70 рублей за одного человека в месяц.





Взнос на капитальный ремонт

С лета, напомним, повысится и взнос на капитальный ремонт — с 8,9 до 9,09 руб. с каждого квадратного метра жилого помещения. Соответствующее решение приняли депутаты регионального Законодательного собрания на заседании в декабре.

Текст: Ольга Саяпина, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»