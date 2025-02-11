На «Госуслугах» появилась опция анонимного оповещения владельца автомобиля

На «Госуслугах» появилась опция анонимного оповещения владельца автомобиля
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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На «Госуслугах» появилась опция отправки анонимного сообщения владельцу автомобиля по регистрационному номеру. Кнопку отправки сообщения можно найти в разделе «Транспорт и права» в подразделе «Помощь на дороге».

С ее помощью можно, например, предупредить об открытом багажнике или окне, спущенном колесе, а также указать автомобилисту, что он блокирует проезд. Получатель при этом получит данные о местонахождении отправителя.

Корреспондент «Нового Калининграда» протестировал сервис и выяснил, что уведомление автовладельцу приходит с пятнадцатиминутной задержкой, хотя само сообщение можно увидеть сразу после открытия приложения. Чат сохраняется в течение суток.

Важный момент: сообщение будет доставлено только в том случае, если автомобилист зарегистрировал своё транспортное средство на «Госуслугах».

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