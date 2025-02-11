Гурьевские власти намерены восстановить самый крупный сельский ДК России

Дом культуры в посёлке Петрово Гурьевского округа, который считают самым большим сельским ДК в России, планируют восстановить и приспособить к современному использованию. Об этом в ходе прямого эфира на странице районной администрации «ВКонтакте» сообщил муниципальный глава Сергей Подольский.

«Долго у нас шли переговоры, очень долго, — рассказал Подольский. — Мы никак не сходились в цене. В итоге, мы достигли [договорённости] — спасибо Андрею Борисовичу Галактионову, руководителю зверохозяйства „Гурьевское“. Мы выкупили дом культуры, сделали проект реконструкции, он уже прошёл экспертизу. Сейчас мы подаёмся в министерство культуры, чтобы этот дом культуры реставрировать. Надеемся, что в ближайшее время мы получим положительный ответ и средства».

Подольский добавил, что его подчинённые «не сидят на месте и подаются в другие программы благоустройства сельских территорий».

«Надеюсь, что в ближайшее время вы услышите от нас, что здание будет полностью переделано. Для нас это будет очень радостная новость, так как посёлок очень большой, а дом культуры хоть и старой советской постройки, но это капитальное хорошее здание. Там будет и спортзал, и восстановлен зрительный зал. Он заживёт своей жизнью, там будет благоустроенная территория», — заключил Подольский.

В конце 2018 года региональные власти сообщали, что в Калининградской области на тот момент не удалось построить ни один из семи культурно-досуговых центров, средства на которые были выделены по федеральной программе «Развитие культуры и туризма». Центры должны были появиться в 2018–2019 годах в поселках Петрово Гурьевского ГО, Жилино Неманского ГО, Яснополянка Славского ГО, Медовое Багратионовского ГО, Озерки Гвардейского ГО, Краснофлотское Зеленоградского ГО и Люблино Светловского ГО. На их строительство из федерального бюджета было выделено 55 млн рублей. Еще 16,4 млн рублей добавил региональный бюджет. Через некоторое время власти приняли решение, что в Петрово они пойдут по пути восстановления заброшенного здания ДК.