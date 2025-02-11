Калининградец вернул взятые под расписку деньги только после ареста недвижимости

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Арест недвижимости, наложенный калининградскими приставами, побудил должника вернуть деньги, которые он брал взаймы. Об этом сообщила пресс-служба УФССП.

В отделение судебных приставов поступил исполнительный документ о взыскании задолженности с физического лица. Калининградец одолжил у другого жителя областного центра 2,5 млн рублей под расписку, но к установленному сроку деньги не вернул. Кредитор обратился в суд, который постановил взыскать в пользу истца основной долг, проценты за пользование чужими средствами и судебные расходы — в общей сложности 2,6 млн рублей. Поскольку должник не исполнил требований суда, приставы прибегли к принудительным мерам.

Они наложили арест на банковские счета, обратили взыскание на доходы калининградца, а также арестовали принадлежащее ему нежилое помещение. Принятые меры подействовали на должника, и он перечислил всю обозначенную сумму на депозитный счет отделения. Однако ограничения были сняты с него только после того, как мужчина дополнительно оплатил исполнительский сбор 182 тысячи рублей, вынесенный за несвоевременное погашение долга. Деньги перечислены взыскателю. Права заемщика восстановлены.

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