Глава администрации Немана: в городе необходимо строительство новой школы

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В Немане необходимо построить новую школу, потому что привести в соответствие с требованиями корпуса СОШ № 2 — «архисложная задача». Об этом в прямом эфире Центра управления регионом «ВКонтакте» заявил глава администрации Неманского округа Андрей Нейман.

Сити-менеджер пояснил, что в муниципалитете готовятся к капитальному ремонту пяти зданий городской школы № 2, которые являются объектами культурного наследия. По словам Неймана, приведение их в соответствие нормам, в том числе — пожарным, является «является сложной задачей». Из-за этого глава администрации склоняется к мысли, что в Немане «необходимо строительство новой школы». Для неё уже подготовлен земельный участок.

«Специализированная организация сделала проектно-изыскательские решения, посмотрела и решила, что это [капремонт зданий СОШ № 2] архисложная задача. Сейчас будем смотреть на уровне чуть повыше. Я склоняюсь к тому, чтобы всё-таки было принято решение, чтобы построить в городе Немане новую школу», — отметил глава администрации.

Андрей Нейман также отметил, что госкорпорация «Росатом» профинансировала разработку ПСД на строительство детского сада в Немане. Здание дошкольного учреждения должно появиться на улице Октябрьской.

Согласно информации, размещённой на сайте администрации Неманского округа, в муниципалитете функционируют шесть общеобразовательных учреждений. Два из них являются городскими, ещё четыре расположены в посёлках. В них обучается 1751 ребёнок.

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