Погода в Калининграде 12 февраля

В среду, 12 февраля, в Калининградской области ожидается малооблачная погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём −1°С, ночью столбик термометра опустится до −6°С. Скорость ветра составит от 2 до 4 м/с с порывами до 9 м/с, направление — восток/юго-восток. Атмосферное давление выше нормы — 774 мм рт. ст. Относительная влажность 68%. Температура воды: 4°.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более низкую температуру на всей территории региона. Холоднее всего будет на востоке. Днём в Славске, Советске, Краснознаменске, Гусеве, Черняховске, Озёрске и Железнодорожном воздух не прогреется выше −5°С, ночью столбик термометра опустится до −9°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в среду в областном центре ожидается ясная погода. Утром температура воздуха достигнет отметки −7,7°С, днём потеплеет до −1,1°С, ночью вновь похолодает до −4,4°С. Влажность — до 85%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития ЧС на территории Калининградской области МЧС России обещает облачную с прояснениями погоду без осадков. Ветер восточный, юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха ночью −6...-11°С, днём 0...-5°С. Видимость 3–7 км. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области — до 0,5 м.