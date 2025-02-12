Власти заявили о введении дополнительного рейса из Калининграда в Чернышевское

Власти региона заявили о введении дополнительного рейса из Калининграда в посёлок Чернышевское в Нестеровском округе. Информация об этом опубликована в телеграм-канале министерства развития инфраструктуры области.

Автобус № 583 будет курсировать с 15 февраля. Ведомство назвало его временным. По субботам и воскресеньям маршрут планируют сократить до Нестерова.

Останавливаться автобус будет только в Черняховске, Гусеве, в Дивное-Новое и Нестерове. Отправляться из Калининграда транспорт будет в 18:00. Прибытие в Нестеров запланировано в 20:45.

«Этот рейс вводится временно, с целью изучения пассажиропотока. Для того, чтобы рейс стал постоянным, необходимо понять, насколько он будет востребован у жителей Калининградской области», — говорится в сообщении ведомства.

Мининфраструктуры отметило, что решение ввести дополнительный рейс приняли по итогам встречи губернатора Алексея Беспрозванных с жителями Нестеровского округа в конце января. Тогда они пожаловались, что в выходные дни им нужен дополнительный автобус, чтобы добраться до дома из Калининграда.