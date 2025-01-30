Забытая страна: как прошла встреча Беспрозванных с жителями Нестерова

0 0

Губернатор Алексей Беспрозванных в январе для очередного выездного заседания правительства выбрал Нестеровской муниципальный округ, где пообщался с местными жителями. Встреча прошла в местном Доме культуры и продлилась 2,5 часа. Многие из пришедших обращались к главе региона с собственными проблемами, но были также и вопросы, которые волновали значительную часть нестеровцев. За диалогом между властью и населением наблюдал корреспондент «Нового Калининграда».

За 30 км по дрова

Первые вопросы жителей губернатору касались отопления домов. Беспрозванных уточнил у зала, сколько человек отапливаются дровами. Руки подняли больше половины из присутствующих. Оказалось, что не все из них имеют чеки о закупке древесины, необходимые для получения субсидии. Стоимость дров, по сообщениям жителей Нестерова и посёлков в округе, немаленькая.

Раньше жители могли покупать дрова в Роминтской пуще. После появления на ее территории нацпарка «Виштынецкий» ближайшие к Нестерову лесосеки расположились довольно далеко — в Правдинском и Краснознаменском районах. Это, по словам министра природных ресурсов и экологии Оксаны Астаховой, существенно повлияло на стоимость дров. Власти в следующем году планируют создать лесхоз, который будет продавать жителям древесину для отопления и выдавать нужные чеки. Пока этого нет, Астахова пообещала временное решение логистической проблемы. «До этого мы с арендатором, который у нас вступает в права аренды через два месяца в Краснознаменском лесу и в Славском, заключили договорённость. Он будет доставлять на площадку в границах Краснознаменского района к вам поближе, 30 километров останется до вас оттуда. Поэтому тут будет снижение стоимости доставки тех дров, которые мы называем заготовкой», — обрисовала «радужные» перспективы министр.

Жители обратили внимание, что валежник по закону вывозить нельзя. Астахова назвала это правильным вопросом и пояснила, что если у дерева осталась вегетативная система, то его жизнь продолжается. Определить, остался ли «корешок в земле», может только компетентный человек: «Вы должны с представителем лесного хозяйства согласовать выход. Он пометит те деревья, которые на самом деле можно собирать, но пройдя определённую процедуру».

Ещё один вопрос касался угля. По словам одной из жительниц, его стоимость равняется 13,5 тыс. рублей за тонну, а вскоре цена может вырасти до 17 тыс. Этой партии хватает всего лишь на месяц. Женщина также подчеркнула, что «качество угля оставляет желать лучшего». Беспрозванных пообещал проработать механизмы, которые снизят стоимость топлива для конечного потребителя. При этом глава региона отметил, что «вопрос дров решается газификацией домов».

Ревизия труб

Однако с газификацией дела оказались не очень. Один из нестеровцев рассказал, как ему в ответ на письмо по поводу сроков газификации посёлка Мичуринское сообщили, что средства на разработку проектно-сметной документации не предусмотрены как минимум до 2027 года. Другая местная жительница сообщила, что возле её дома в посёлке Чкалово транзитом проходит труба, но газа в доме нет.

Выслушав их, Беспрозванных попросил главу администрации Нестеровского округа Алексея Родина провести ревизию всех труб и составить приоритетную очередь на газификацию. Вопросов по этой теме становилось всё больше. Замминистра строительства и ЖКХ Калининградской области Евгения Батуркина подтвердила, что в округе только два посёлка газифицированы и могут подавать заявки на догазификацию: Первомайское и Петровское. Причем заявки будут распространяться на частные дома. Чтобы провести работы в многоквартирных домах, властям потребуется разработка ПСД.





Замминистра строительства и ЖКХ региона Евгения Батуркина (с микрофоном).

«В 2025 году заканчивает строительство ПАО „Газпром“ газопровода высокого давления, и появится возможность догазификации ещё по 10 посёлкам: это Чкалово, Воскресенское, Вознесенское, Покрышкино, Пушкино, Чистые Пруды, Дубовая Роща, Краснолесье и Илюшино», — отметила Батуркина. Одна из присутствующих в зале местных жительниц начала искренне радоваться: видимо, её населённый пункт в этом перечне оказался. С задних рядов, наоборот, послышался недовольный шум. Пенсионерка рассказала свою историю газификации многоэтажки: ещё в августе с неё и соседей собрали деньги, чтобы докупить оборудование. При этом газ так и не провели.

«Каждая квартира заплатила от тысячи рублей до полутора. Собирала управляющая компания с официальным заявлением», — рассказала женщина. Губернатор поручил и. о. министра регионального контроля Денису Белозёрову разобраться с этим в ближайшее время. Чиновник подошёл к жительнице Нестерова и отвёл её в сторону.

«Удар в спину» от губернатора

Между газом, которого нет, и дровами, которые далеко и дорого, особое место заняла дискуссия о тарифах на электроэнергию. Женщина с кипой собранных бумаг обратилась к губернатору в довольно резкой форме. Она рассказала, что её семья голосовала за него на выборах, но сельские жители получили от нового главы удар в спину: молодые семьи берут ипотеку и уезжают за город, где можно обзавестись жильём подешевле. В доме они ставят электрокотёл, которым и отапливаются. Однако уже летом они будут платить за него гораздо дороже, и в Службе по тарифам ей сказали, что это решение губернатора.

«Пока не все это понимают, что с 1 июля года мы все увидим два диапазона в наших платёжках. Эти строки станут разными по стоимости. И в отопительном сезоне в сентябре и октябре 2025 года сельский житель с электроотоплением, потому что он получил отказ от газификации и в очереди стоит, получит прирост в своих квитанциях в 73 процента. Вот эта женщина, которая сейчас не в курсе и платит 6 тыс. рублей за отопление, в октябре 2025 года заплатит 10 тыс. рублей. Мы только что это посчитали», — рассказала жительница и предложила губернатору либо приостановить введение новых начислений, либо разработать «адекватные диапазоны к категориям потребителей».

Беспрозванных явно удивился заявлению жительницы округа и пообещал разобраться, кто и почему сослался на него при ответе на этот вопрос по телефону. По его словам, такое решение не могло стоять за ним одним. Подписание постановления было возможно только после доклада Службы по тарифам региона. «Для этого ведется серьёзная аналитическая работа. [Первый] диапазон был ниже, я его поднял выше, потом второй раз поднял выше, и для меня ключевым было количество населения, попавшее под эти изменения? Если вы говорите о том, что большое количество населения попало именно в сельскохозяйственных территориях, то я внимательно на это посмотрю. Но по той аналитике, которая перед этим решением подавалась мне конкретно, говорили, что это порядка 1–2%», — сказал Беспрозванных.

«Нет, к сожалению, это порядка 30%», — парировала женщина, ссылаясь, по всей видимости, на собственные наблюдения. И учитывая, что две трети населения Нестеровского округа живут в посёлках, её слова не показались безосновательными.





Не враги

Микрофон взяла жительница посёлка Токаревка, которая рассказала, что «пришла с грязными руками»: её отрезали от единственного источника чистой воды — родника, который попал в границы национального парка «Виштынецкий». В скважине же, которой может пользоваться жительница, течёт вода с высоким содержанием железа. Также она обратила внимание губернатора на то, что они больше не могут отдыхать: «Мы, местные жители, не очень понимаем, как эти зоны выделялись, по какому критерию. Нас, конечно, успокаивают в нацпарке, что всё будет хорошо. Но когда на сайте нацпарка вынесена карта, где родник, мой единственный источник питьевой воды, попадает в особо охраняемую зону, я не могу не озвучивать эти вопросы».

Глава региона передал слово директору нацпарка Анатолию Калине. Тот заверил, что забор воды в роднике или купание в карьере не будет нарушением правил посещения национального парка. Калина также заявил, что руководство парка и местная администрация будут взаимодействовать с советами местных жителей для поиска компромиссов. Более того, в «Виштынецком» планируется заготовка дров для тех, кто ими топит свои дома.

«Национальный парк не создан как враг, он создан как друг, для общего взаимодействия. Все эти же самые вопросы были также на Куршской косе, а там посёлки ещё и включены в территорию, людям там вообще невозможно было даже окна в доме поменять. Но все эти вопросы были решены. На данный момент всё местное население Куршской косы радо тому, что они с нацпарком работают вместе. У нас с вами такая же ситуация будет. Да, переходный период есть, до 2026 года, пока идёт передача документов и создание всего национального парка. Этого нельзя избежать, но мы не враги», — заверил Калина.

Жители не успокаивались. Их тревожило, что статус национального парка не позволит посещать Виштынецкое озеро. Пенсионерка из Нестерова рассказала, что раньше ездила за грибами, а теперь придется платить по 300 рублей за въезд на автомобиле. Калина ответил, что пенсионеры являются льготной категорией граждан. Руководство планирует также ввести специальную программу посещения для жителей близлежащих посёлков: «Будет создана программа, такая же существует на Куршской косе. Каждый житель заходит, официально там регистрируется, и вам присылают QR-код. Вы по нему идёте спокойно и гуляете, собираете грибы и ягоды. Да, внимательно нужно будет читать именно стенды. Да, инспекторы будут вас останавливать, но только для того, чтобы уточнить, что вы делаете на территории. Вы сами прекрасно знаете, какое было браконьерство у нас, сколько там лесорубов и так далее». Он также призвал жителей подписаться на соцсети «Виштынецкого», чтобы получать там оперативную информацию и следить за изменениями.





Анатолий Калина ( с микофоном).

«Какой QR-код, если у нас даже мобильной связи нет! — возразили из другого конца зала. — Вот здесь сидит главный врач. Она мне честно сказала, что не может приехать отдыхать на озеро, потому что всегда должна быть на связи. А связи нету! У нас люди приезжают, включают навигаторы, а связи нету! Я понимаю, что у нас 20 человек в поселке, но мы тоже люди и тоже хотим жить нормально».

Беспрозванных отметил, что численность населения не имеет значения, и вновь обратился к Калине. «Мы сейчас договариваемся с МТС, чтобы нам провели хотя бы интернет, там связи вообще нет. То же самое с „Билайном“ и „Мегафоном“», — ответил ему директор нацпарка. Жительница Токаревки, пришедшая «с грязными руками», также заметила, что напротив её дома протянут оптоволоконный кабель, но и там связи тоже нет. «Сделайте всю инвентаризацию по связи, по интернету, по доступу. Проведем анализ, где какие проходят кабели», — закончил тему национального парка глава региона.

«Бабушки не могут съездить к внукам»

Вопрос транспортной доступности Нестерова подняли спустя час после начала встречи. Одна из жительниц города рассказала, что по выходным и праздникам доехать до Калининграда практически невозможно: чтобы в субботу добраться до областного центра, надо сесть на автобус в 07:40. Путь займёт три часа, а обратный беспересадочный транспорт отправляется уже в 14:20, решить все вопросы в Калининграде за полтора часа невозможно.

«Бабушки не могут съездить к внукам, внуки не могут приехать к бабушкам. Нестеров — это вообще забытая страна, можно так сказать. При этом автобус идёт из Нестерова практически забитый, обратно возвращаться — не всегда есть билеты. В периоды, когда езжу, до Нестерова доезжает более ста пассажиров, но нам говорят, что нерентабельно. Когда летом работал маршрут на Краснолесье, этот поезд был всегда забит полностью: и туда, и обратно. Был очень высокий пассажиропоток. Вы думаете, на Краснолесье много людей ездило? Ну, человек 50, а все остальные ездили в Черняховск, Гусев и Нестеров», — пожаловалась пенсионерка.

Губернатор сказал, что жителей не должна волновать рентабельность автобусов из Калининграда, так как это дело властей. Поставленный вопрос решать «не можно, а нужно». «В целом, мне информацию по всем маршрутам, которые не соблюдают свой режим, в том числе в других муниципалитетах», — дал глава региона поручение подчиненным.

Недооценённый отшиб

Вопрос про туристический и производственный потенциал Нестеровского округа задал молодой человек, представившийся доверенным лицом губернатора. По его словам, предприниматели отмечают удалённость и практически недоступность муниципалитета. Так, проезд из областного центра до Нестерова превысил 500 рублей за билет в один конец. «Сюда не спешат бизнесмены, программы от предпринимателей, — рассказал житель. — К сожалению, наш район не выигрывает в поступлении налогов от всей этой истории, поэтому не может похвастаться теми средствами, которые мог бы использовать для местных жителей. Многие интересуются, когда же и до нас дойдут люди с большими деньгами, с вложениями в производство, а то мы как-то совсем на отшибе».





Беспрозванных напомнил, что проанализировал инвестиционную привлекательность каждого района области. По его мнению, Нестеровский округ предприниматели «недооценили». «Национальный парк уже есть, надо из этого тоже извлекать определенную прибыль, связанную с привлечением сюда инвесторов. Это и туристическая составляющая, это и другие экономические вопросы. Поэтому мы сегодня этому уделим особое внимание на совещании», — заверил глава региона.

Позже в своём телеграм-канале Алексей Беспрозванных поблагодарил пришедших к нему на встречу и назвал их вопросы понятными и справедливыми: «Спасибо жителям за открытую беседу. В следующий раз начнём с результатов этой. Всё зафиксировал, поставил на контроль исполнение! До встречи!». Правда, когда эта новая встреча состоится, он не сообщил.

Текст, фото: Денис Шелеметьев / «Новый Калининград»