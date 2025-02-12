В Калининградской области на учете стоят больше 30 тысяч пациентов с онкологией

В Калининградской области на диспансерном учете в 2024 году состояло 30592 пациента. Об этом сообщил и.о. главврача онкоцентра Степан Миракян на заседании комитета по соцполитике Заксобрания в среду.

«В 2024 году впервые установлен диагноз „злокачественное новообразование“ 5674 пациентам. Это как раз достаточно хороший рост благодаря хорошей диагностике, в том числе и с запуском онкологического центра», — рассказал и.о. главврача учреждения. По его словам, в 2023 году заболеваемость была на уровне 458,7 на 100 тысяч населения, в 2024 году — уже 548 на 100 тысяч. «Это говорит о высоком качестве проведения диспансеризации, также о высокой доступности врачей-онкологов и смежных специальностей», — пояснил Миракян. Он отметил, что свою роль в раннем выявлении новообразований играют диспансеризация и профилактические осмотры.

В структуре заболеваемости на первое место выходит колоректальный рак, на второе — рак шейки матки, на третье — рак предстательной железы. Степан Миракян обратил внимание, что показатель рака предстательной железы в 2,2 раза выше, по сравнению с 2020 годом.

При этом Миракян признал, что в системе онкологической помощи по-прежнему существует дефицит: на данный момент в первичном звене имеется 10 вакантных ставок.