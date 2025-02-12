И.о. главврача онкоцентра: в области не работает половина компьютерных томографов

Доступность компьютерной томографии на территории Калининградской области «присутствует», однако «есть также сложности». Об этом сообщил и. о. главврача онкоцентра Степан Миракян на заседании комитета по соцполитике Заксобрания в среду.

«Есть также сложности, мы об этом знаем, не будем умалчивать: из восьми томографов на данный момент работают четыре томографа. Надеюсь, в этом году все томографы будут запущены и доступность будет восстановлена», — сказал он.

И. о. главврача онкоцентра также сообщил, что непосредственно в онкоцентре обследования на компьютерном томографе (в учреждении установлен один КТ — прим. «Нового Калининграда») проводятся оперативно — их назначают на следующий день или через день. Но можно провести обследование «день в день». «Мы предварительно пациентов прозваниваем и напоминаем о том, что у них будет компьютерная томография. Если пациент по какой-то причине не может прийти, освобождается запись», — пояснил Миракян. Он добавил, что МРТ-исследования доступны для онкопациентов в течение 3-14 дней. Исследования проводятся на базе других учреждений.

На уточняющий вопрос о ситуации с КТ-исследованиями Миракян ответил, что аппараты иностранного производства, существует проблема с доставкой запчастей, у компании, которая занимается обслуживанием, должна быть лицензия международного уровня. «К сожалению, на территории Калининградской области таких компаний нет. Только на территории Российской Федерации, в других городах. Поэтому проблема с логистикой, к сожалению, и в дороговизне запасных частей», — сказал он. При этом он добавил, что уже есть контракты на ремонт аппаратов.

Напомним, ранее пациенты жаловались на то, что в онкоцентре не работает МРТ. Система МРТ для Калининградского онкологического центра закупалась генеральным подрядчиком ООО «Пэтруско» в рамках контракта на строительство онкоцентра. Стоимость оборудования составила 136 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства области в ответе на информационный запрос «Нового Калининграда». В настоящее время в учреждении ждут замену комплектующего иностранного производства.