Арест авто, земли и дома «убедил» алиментщика погасить многолетний долг перед сыном

Калининградские приставы добились погашения крупной задолженности по алиментам. Деньги взысканы непосредственно перед совершеннолетием ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Калининградец должен был отчислять на содержание ребенка одну четвертую часть всех видов заработка и иных доходов. Однако мужчина официально не работал и крайне нерегулярно исполнял родительские обязанности перед сыном. Удержания в пользу ребенка составляли буквально от нескольких рублей до 2-3 тысяч рублей в месяц. И тем не менее у калининградца накопилась алиментная задолженность почти 700 тысяч рублей. Он привлекался к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ (Неуплата средств на содержание детей), но особого эффекта данная мера не возымела.

Однако приставы установили, что мужчина владеет на правах собственности легковым автомобилем марки «Lada Priora» 2007 г.в., а также земельным участком площадью 400 кв. метров и жилым домом 200 кв. метров в одном из южных регионов страны. На машину и недвижимость был наложен арест. Одновременно владельца предупредили, что следующим шагом станет передача имущества на торги. Эта мера подействовала — калининградец полностью погасил задолженность, перечислив 700 тысяч рублей на депозитный счет отделения. Денежные средства поступили взыскателю — накануне совершеннолетия ребенка. Ограничения с имущества должника сняты.