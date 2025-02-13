Погода в Калининграде 13 февраля

Все новости по теме: Стихия

Днём в четверг, 13 февраля, в Калининградской области ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде температура будет в районе 1°C. Ветер, как обещают синоптики, будет северо-восточный, около двух метров в секунду. Атмосферное давление — 762 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура 0°C. В центре региона дневная температура составит −1°C, на востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) в дневные часы ожидается −2°C. Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно чуть теплее (до −6°C), а на востоке региона прохладнее (до −11°C). Осадков не ожидается.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в четверг ждёт ясная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе −7°C, днём поднимется до 0°C, а вечером опустится до −2,6°C. В утренние и дневные часы прогнозируется северо-восточный ветер, который днём сменится на северный. Влажность — на уровне 81%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о ясном небе и о слабом «плюсе».

«Утро и день по прогнозам моделей снова порадует нас ясным/малооблачным небом, потеплеет до 0...-2°С, местами до слабого „плюса“ к обеду. Четверг будет вполне комфортным», — уверяют синоптики-любители.


Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter