Погода в Калининграде 13 февраля

Днём в четверг, 13 февраля, в Калининградской области ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде температура будет в районе 1°C. Ветер, как обещают синоптики, будет северо-восточный, около двух метров в секунду. Атмосферное давление — 762 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура 0°C. В центре региона дневная температура составит −1°C, на востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) в дневные часы ожидается −2°C. Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно чуть теплее (до −6°C), а на востоке региона прохладнее (до −11°C). Осадков не ожидается.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в четверг ждёт ясная погода. Утром температура в Калининграде будет в районе −7°C, днём поднимется до 0°C, а вечером опустится до −2,6°C. В утренние и дневные часы прогнозируется северо-восточный ветер, который днём сменится на северный. Влажность — на уровне 81%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о ясном небе и о слабом «плюсе».

«Утро и день по прогнозам моделей снова порадует нас ясным/малооблачным небом, потеплеет до 0...-2°С, местами до слабого „плюса“ к обеду. Четверг будет вполне комфортным», — уверяют синоптики-любители.