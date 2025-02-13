В регионе число умерших вновь превысило число родившихся в 1,7 раза

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В Калининградской области продолжает увеличиваться естественная убыль населения. Число умерших превысило число родившихся в 1,7 раза. Об этом сообщается в докладе Калининградстата о социально-экономическом положении региона в 2024 году.

По состоянию на 1 декабря 2024 года предварительная численность постоянного населения составила 1 033 092 человека и уменьшилась с начала года на 822 человека. Естественная убыль увеличилась на 1069 человек.

В январе-ноябре прошлого года в регионе родилось 7020 детей и скончалось 11 028 жителей региона. В январе-августе 2024 года родилось 6851 детей (на 169 меньше), умерло — 11 928 (на 900 больше).

В исследовании также отмечается уменьшение количества мигрантов. Их число сократилось в январе-ноябре этого года на 9 488 человек, или на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Миграционный прирост населения уменьшился на 1042 человека (на 19,7%).

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