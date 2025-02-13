СМИ: ФАС проверит обоснованность повышения тарифов у оператора связи

Федеральная антимонопольная служба проанализирует экономическую обоснованность повышения тарифов у оператора связи «Мегафон» и при наличии оснований примет меры антимонопольного реагирования. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Мегафон» уведомил абонентов о повышении стоимости ряда тарифных планов. По данным СМИ, на некоторых тарифах рост составил 20%. Как сообщили в пресс-службе ФАС, оператор предварительно не информировал ведомство о планируемом повышении тарифов на услуги сотовой связи.

В «Мегафоне» сообщили, что компания на основе анализа потребления услуг абонентами предлагает новые услуги, но при этом абонент может сохранить прежние условия, пишет «Интерфакс». «Мы внимательно следим за особенностями потребления услуг связи нашими клиентами. По результатам такого анализа мы регулярно предлагаем новые услуги и продукты, в том числе исходя из индивидуальных профилей потребления. При этом у наших клиентов есть возможность сохранить прежние условия оказания услуг — сделать это можно в личном кабинете», — рассказали в пресс-службе «Мегафона».