В Пелавское озеро в Калининграде выбросили использованные автопокрышки (фото)

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В Калининграде в Пелавское озеро выбросили «пару десятков использованных автопокрышек». Об этом сообщила администрация города в своём телеграм-канале.

Мусор доставали специалисты МБУ «Чистота» и управления по делам ГО и ЧС администрации Калининграда. Спасатель в гидрокостюме перемещал покрышки ближе к берегу, после чего коммунальщики сгружали его в кеску. Такой способ выбрали из-за того, что толщина льда на Пелавском озере сейчас составляет 6-8 см.

«Вряд ли этот человек задумался о том, какой вред он нанесёт своими действиями экологии водоёма. И это хорошо, что мороз сковал поверхность карьера, шины не ушли на дно, а это, на секундочку, „отходы IV класса опасности“», — написала администрация Калининграда.

Фото: администрация Калининграда

В феврале городские власти заявили, что экологическая ситуация в Калининграде характеризуется как напряжённая. «Мониторинг загрязнения окружающей среды <...> показывает, что самые значительные антропогенные нагрузки на окружающую среду города создают автотранспорт, теплоэнергетический комплекс , промышленность, бытовые и промышленные отходы», — говорилось в программе администрации Калининграда по формированию комфортной городской среды.

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