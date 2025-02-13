В России планируют ввести маркировку звонков для защиты от мошенников

В России планируют ввести маркировку звонков для защиты от телефонных и интернет-мошенников. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на премьер-министра государства Михаила Мишустина.

Он отметил, что правительство подготовило изменения в законодательство, которые будут направлены на предотвращение угроз. Так, обязательная маркировка звонков направлена на то, чтобы получившие звонок абоненты видели, от кого они поступают. Информация должна будет выводиться на экране.

Помимо этого, у россиян появится возможность отказаться от рекламных звонков. Отмечается, что они делаются без предварительного согласия получателей. Премьер добавил, что в России планируется создать информационную систему для сбора записей голосов мошенников. Комплексный пакет мер хотят реализовать в ближайшее время.

«Государственные службы, операторы связи, банки больше не смогут применять иностранные мессенджеры при обращении с людьми. Это поможет пресекать случаи, когда злоумышленники выдают себя за сотрудников таких учреждений», — приводит информагентство слова Михаила Мишустина.

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