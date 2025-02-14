«Крузенштерн» планирует выйти в следующий рейс в середине марта

Барк «Крузенштерн» готовится к выходу в море из Калининграда в середине марта. Об этом сообщают в группе «Барк „Крузенштерн“» ВКонтакте.



В первом рейсе в 2025 году парусник зайдёт в Марокко, ЮАР и Маврикий. Продолжительность рейса составит 4 месяца. Следующий выход из Калининграда в Балтику запланирован на начало августа и продлится 2 месяца.

21 августа в Калининградском морском порту началась Большая африканская экспедиция 2024/2025 . Её целью стала оценка состояния биологических ресурсов воды «в исключительных экономических зонах Африки». Об этом сообщается на сайте Балтийской государственной академии

Большая африканская экспедиция 2024/2025 началась в Калининградском морском порту 21 августа. Её целью станет оценка состояния биологических ресурсов воды «в исключительных экономических зонах Африки». 28 августа парусник отправился в экспедицию от причала Калининградского морского рыбного порта.