Погода в Калининграде 14 февраля

Днём в пятницу, 14 февраля, в Калининграде ожидается облачная погода с прояснениями, временами небольшие осадки. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит −1°C. Атмосферное давление — 764 мм, ветер северный, 3 м/с. Вероятность осадков — 85%.



На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём 0°C, на востоке области −2°C. На всей территории региона ожидается небольшой снег.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу малооблачно, дымка. Температура утром −3°C, днём −1°C, вечером −2°C. Влажность составит 97%, давление — 763 мм.