Погода в Калининграде 14 февраля

Днём в пятницу, 14 февраля, в Калининграде ожидается облачная погода с прояснениями, временами небольшие осадки. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит −1°C. Атмосферное давление — 764 мм, ветер северный, 3 м/с. Вероятность осадков — 85%.
На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём 0°C, на востоке области −2°C. На всей территории региона ожидается небольшой снег.
По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу малооблачно, дымка. Температура утром −3°C, днём −1°C, вечером −2°C. Влажность составит 97%, давление — 763 мм.В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают: «Пятница встречает нас морозной облачной погодой, на западе области и вдоль побережья начались первые небольшие заряды снежной крупы/снега. Сегодняшний день мы проведём в тыловой части формирующегося к востоку от нас циклона „Макс“. В течение дня будет облачно с прояснениями и временами ожидаются небольшие заряды крупы/снега (прежде всего — вдоль побережья и запада области), периодические небольшие осадки вероятны и в Калининграде (особенно после обеда). Температура днем составит около 0...-2°С. Эффективная (ощущаемая) температура с учётом ветра вряд ли поднимется выше −5°С, так что одеваемся теплее».