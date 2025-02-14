Погода в Калининграде 14 февраля

Все новости по теме: Стихия

Днём в пятницу, 14 февраля, в Калининграде ожидается облачная погода с прояснениями, временами небольшие осадки. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит −1°C. Атмосферное давление — 764 мм, ветер северный, 3 м/с. Вероятность осадков — 85%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём 0°C, на востоке области −2°C. На всей территории региона ожидается небольшой снег.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в пятницу малооблачно, дымка. Температура утром −3°C, днём −1°C, вечером −2°C. Влажность составит 97%, давление — 763 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают: «Пятница встречает нас морозной облачной погодой, на западе области и вдоль побережья начались первые небольшие заряды снежной крупы/снега. Сегодняшний день мы проведём в тыловой части формирующегося к востоку от нас циклона „Макс“. В течение дня будет облачно с прояснениями и временами ожидаются небольшие заряды крупы/снега (прежде всего — вдоль побережья и запада области), периодические небольшие осадки вероятны и в Калининграде (особенно после обеда). Температура днем составит около 0...-2°С. Эффективная (ощущаемая) температура с учётом ветра вряд ли поднимется выше −5°С, так что одеваемся теплее».

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter