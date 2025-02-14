В здании закрытого детсада на ул. Леонова открыли «Дом семьи»

В здании закрытого детсада на ул. Леонова открыли «Дом семьи»
Фото: «Новый Калининград»
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В здании бывшего детсада № 30 в особняке по ул. Леонова, 4 в Калининграде начал работать муниципальный «Дом семьи». Также в здании располагается центр активного долголетия «Агат» местной общественной организации «Участники становления и развития города Калининграда». Об этом свидетельствуют вывески, которые установили на здании.

Пространство «Дом семьи» находится в ведении муниципального учреждения «Молодежный центр». Как ранее сообщала администрация округа, пространство для родителей и детей открылось в декабре 2024 года. Несколько раз в неделю в «Доме семьи» проводятся встречи для семей с участием консультантов, юристов и психологов, мастер-классы по нейрографике, СММ, философский клуб и т.п. Участие в мероприятиях бесплатное. Обязательная регистрация по ссылке.

Центр долголетия «Агат» открылся в Калининграде в 2023 году, однако ранее располагался в другом здании на ул. Леонова.

Напомним, в Центральном районе Калининграда в 2024 году закрыли пять детских садов. Горвласти утверждают, что это происходит из-за снижения количества детей, проживающих в центре города. Здания обещают оставить в ведении социальных учреждений, чтобы после улучшения демографической ситуации вернуть в них детские сады.

До лучших времён: почему в Калининграде закрываются детские сады


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