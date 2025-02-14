До 10 см снега и −13°C: прогноз погоды в Калининграде на выходные

Над Балтийским морем 14 февраля начнёт работать «конвейер» снежных зарядов, первые из которых должны затронуть побережье, запад и Калининград уже днём или к вечеру пятницы. Такой прогноз дали в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«В субботу на фоне холодного атмосферного фронта над Балтикой ожидается формирование волнового циклона с интенсивными снегопадами, которые уже охватят весь регион, укрыв пейзажи снежным покровом (до 5-10 см и более). Ухудшится видимость на дорогах, появятся снежные заносы», — предупреждают синоптики.

В субботу ночью на побережье, в Калининграде и на западе региона 0...-4°C, по области до −5...-9°C (при прояснениях до −10...-12°C). Ночью и утром заряды крупы/снега продолжатся, а уже днём и вечером периодические снегопады вероятны по всей области. Температура днём 0...-3°C. Ветер в течение суток северный/северо-западный 4–10 м/с, при осадках и на побережье в порывах до 10–14 м/с. По области возможна метель, на дорогах снежный накат и ухудшение видимости.

В воскресенье ночью в Калининграде и области до -5...-10°C (местами до -10...-13°C), в прибрежной зоне -2...-5°C, малооблачно/переменная облачность и без существенных осадков (вероятность снежных зарядов сохраняется ночью и утром в прибрежной зоне, особенно на юго-западе). Днём по области -1...-4°C, переменная облачность и вероятно пройдут небольшие кратковременные заряды крупы/снега. Вечером похолодает до −3...-7°C. Ветер переменный с северного ночью и утром на северо-западный днём и вечером (ночью, утром и вечером умеренный, 4–7 м/с, днем слабый, 2–5 м/с).

В начале следующей недели синоптики ожидают продолжения зимы. Холодную погоду обеспечат арктические воздушные массы. Конвективные процессы над Балтикой и прохождение атмосферных фронтов станут причиной периодических снегопадов в регионе, которые продолжат увеличивать снежный покров. Днём «можно рассчитывать на 0...-3°», «а вот ночью при прояснениях мороз „окрепнет“ до -5...-10°C и ниже по области». «На конец февраля появляются тёплые сценарии, но это ещё слишком далекая перспектива для точных прогнозов», — добавили в паблике.