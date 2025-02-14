«Ростелеком» определил размер ущерба от повреждения кабеля в Балтийском море

Все новости по теме: Связь

Ущерб от повреждения кабеля «Ростелекома» в Балтийском море составил десятки миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента «Ростелекома» Михаила Осеевского.

«Это несколько десятков миллионов рублей. Там есть одна непонятная часть, что кабель был поврежден в двух местах на расстоянии 40 километров. Это вызывает много вопросов», — сказал Осеевский.

Ранее «Ростелеком» сообщил о повреждении подводного кабеля в Балтийском море. 13 февраля стало известно, что восстановление кабеля связи «Балтика» между Кингисеппом и Калининградом в акватории Балтийского моря завершено. Ремонт прошёл в исключительной экономической зоне Финляндии.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter