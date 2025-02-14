«Ростелеком» определил размер ущерба от повреждения кабеля в Балтийском море

Ущерб от повреждения кабеля «Ростелекома» в Балтийском море составил десятки миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента «Ростелекома» Михаила Осеевского.
«Это несколько десятков миллионов рублей. Там есть одна непонятная часть, что кабель был поврежден в двух местах на расстоянии 40 километров. Это вызывает много вопросов», — сказал Осеевский.Ранее «Ростелеком» сообщил о повреждении подводного кабеля в Балтийском море. 13 февраля стало известно, что восстановление кабеля связи «Балтика» между Кингисеппом и Калининградом в акватории Балтийского моря завершено. Ремонт прошёл в исключительной экономической зоне Финляндии.