«Ростелеком» определил размер ущерба от повреждения кабеля в Балтийском море

Ущерб от повреждения кабеля «Ростелекома» в Балтийском море составил десятки миллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президента «Ростелекома» Михаила Осеевского.



«Это несколько десятков миллионов рублей. Там есть одна непонятная часть, что кабель был поврежден в двух местах на расстоянии 40 километров. Это вызывает много вопросов», — сказал Осеевский.