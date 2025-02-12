В Балтийском море поврежден подводный кабель «Ростелекома»

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В акватории Балтийского моря поврежден подводный кабель «Ростелекома», сообщает пресс-служба компании. Повреждение произошло в результате внешнего воздействия.

«При этом на абонентов компании в Калининградской области повреждение влияния не оказало. Ведутся восстановительные работы», — отметили в пресс-службе.

Напомним, подводный кабель связи «Балтика», соединяющий Калининград и Ленинградскую область, уже получал повреждения в 2023 году. Тогда обрыв произошел в результате внешнего воздействия в 28 км от поврежденного участка газопровода Baltic Connector. В восстановительных работах принимало участие судно «Спасатель Карев», в их ходе заменили 6 км оптического кабеля.

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