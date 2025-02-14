Проект детского сада на Сельме не прошёл госэкспертизу

Проектная документация детского сада на ул. Владимирской в Калининграде не прошла государственную экспертизу. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.

В качестве экспертной организации выступил калининградский «Центр проектных экспертиз и ценообразования в строительстве». Документацию готовили калининградские компании «Профессионал» и «СтандартПроект». Застройщик — муниципальное «Управление капитального строительства». Отрицательное заключение получено 13 февраля 2025 года.

Строительство дошкольного образовательного учреждения на 90 мест запланировано на земельном участке с кадастровым номером 39:15:000000:19928. В декабре 2021 года были объявлены торги на его проектирование. За основу предлагалось взять проект нового корпуса детсада на улице Орудийной. По информации, размещенной на портале госзакупок, договор на сумму 3,4 млн рублей заключили с компанией «Профессионал». В декабре 2023 года на указанном участке разрешили вырубить 160 деревьев и 34 кустарника. Компенсационное озеленение предусмотрено на той же территории. Подрядчик должен будет высадить 146 деревьев, преимущественно — граб, и 34 кустарника. Работы требуется провести до 30 сентября 2025 года.