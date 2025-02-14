Власти Советска сообщили критерии выбора улиц, где планируется освещение

Власти Советска сообщили критерии выбора улиц, где планируется освещение
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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В администрации Советска рассказали, по какому принципу власти выбирают улицы, где в ближайшем будущем планируется монтаж освещения. Комментарий представителей муниципальных властей последовал после обращения жителей, сообщивших, что по улице Маяковского в направлении ипподрома «страшно ходить». Жители также указали на отсутствие там тротуаров, из-за чего приходится идти по проезжей части.

«К сожалению, на улице Маяковского уличное освещение заканчивается в районе дома 24В, — сообщили представители администрации. — После этого до улицы Героев нет жилых домов. В этом году устанавливать освещение на этой улице не планируем, так как будем оборудовать его на улицах Молочной, Ипподромовской и на участках улиц К. Лямина и Героев».

Что касается критериев выбора улиц, где запланировано освещение, то они, как уточнили в администрации муниципалитета, связаны в первую очередь с плотностью застройки.

«В нашем городе одним из критериев рассмотрения заявок от жителей на устройство или оборудование улиц дополнительным искусственным освещением является степень застройки, а также наличие подходов и подъездов к социально значимым объектам. Улицы с жилой застройкой и развитой инфраструктурой освещаются в первую очередь», — говорится в сообщении властей на официальной странице администрации Советского округа.

В заключение чиновники уточнили, что ремонт улицы Маяковского планируется включить в перспективный план до 2030 года.

«При подготовке проектно-сметной документации на комплексный ремонт мы учтем капитальный ремонт дорожного покрытия, устройство тротуара и искусственное освещение на этой улице», — добавили в администрации.

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