Опрос: почти половина калининградцев отрицательно относится к татуировкам

Опрос: почти половина калининградцев отрицательно относится к татуировкам
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»

46% жителей Калининграда против татуировок. Такие данные показал опрос сервиса Superjob.

В опросе с 3 по 12 февраля приняли участие «экономически активные горожане». Каждый третий респондент затруднился дать однозначную оценку. Положительно к тату относится только каждый пятый. Только 11% опрошенных хотели бы сделать татуировку.

Среди тех, кто уже имеет тату, этот показатель значительно выше — 51%. Женщины относятся к татуировкам более лояльно, чем мужчины. Чем старше респонденты, тем меньше симпатии они испытывают к татуировкам и реже рассматривают возможность сделать их.

«Наличие татуировок у кандидата формально не может служить законным основанием для отказа в приеме на работу. Но в некоторых профессиональных сферах, например, банковское дело, клиентский сервис или отделы продаж, существует негласное правило, что татуировок на открытых участках тела быть не должно. при этом 3 из 100 рекрутеров признались, что в их практике были случаи, когда татуировки становились реальной причиной отказа в трудоустройстве» — говорится в отчёте.

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