На ремонт ещё одного участка ул. Озерова в Калининграде выделили 24,5 млн рублей (фото)

На ремонт ещё одного участка ул. Озерова в Калининграде выделили 24,5 млн рублей (фото)
Фото: «Новый Калининград»
Все новости по теме: Ремонт дорог

На ремонт участка ул. Генерал-лейтенанта Озерова от ул. Гаражной до Горького в Калининграде выделили 24 467 643 рубля. Анонс закупки по поиску подрядчика опубликовали на сайте областного центра торгов.

Заказчик — МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». Финансирование рассчитано на 2025 год. Заявки на участие в торгах планируют принимать до 21 февраля.

В январе определился подрядчик, согласившийся отремонтировать участок улицы Озерова от Советского проспекта до Уральской. Согласно порталу Госзакупок, победителем аукциона стала компания, снизившая стоимость работ с 18,3 до 15,9 млн рублей. Подрядчику в течение 150 дней предстоит провести демонтаж имеющегося покрытия, отремонтировать тротуары и уложить асфальтобетон.

Калининградцы ранее неоднократно жаловались на состояние тротуаров на улице Озерова. Местами они находились в таком состоянии, что жителям приходилось следовать по газонам. О поиске подрядчика на ремонт указанной улицы «Новый Калининград» сообщал ещё в конце декабря прошлого года.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Тема в развитии



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter