На ремонт ещё одного участка ул. Озерова в Калининграде выделили 24,5 млн рублей (фото)

На ремонт участка ул. Генерал-лейтенанта Озерова от ул. Гаражной до Горького в Калининграде выделили 24 467 643 рубля. Анонс закупки по поиску подрядчика опубликовали на сайте областного центра торгов.

Заказчик — МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт». Финансирование рассчитано на 2025 год. Заявки на участие в торгах планируют принимать до 21 февраля.

В январе определился подрядчик, согласившийся отремонтировать участок улицы Озерова от Советского проспекта до Уральской. Согласно порталу Госзакупок, победителем аукциона стала компания, снизившая стоимость работ с 18,3 до 15,9 млн рублей. Подрядчику в течение 150 дней предстоит провести демонтаж имеющегося покрытия, отремонтировать тротуары и уложить асфальтобетон.

Калининградцы ранее неоднократно жаловались на состояние тротуаров на улице Озерова. Местами они находились в таком состоянии, что жителям приходилось следовать по газонам. О поиске подрядчика на ремонт указанной улицы «Новый Калининград» сообщал ещё в конце декабря прошлого года.