СМИ: из Калининграда в Минеральные воды планируют запустить прямые рейсы

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Аэропорт Минеральных вод планирует открыть прямые рейсы в Калининград в 2025 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора ОАО «Международный аэропорт Минеральные воды» Романа Чуева.

«Обсуждаем открытие новых направлений в <...> Калининград», — рассказал он.

Сейчас из Калининграда в Минеральные воды можно улететь только с пересадками. Так, при полёте авиакомпанией «Азимут» необходимо сделать пересадку в псковском аэропорту «Кресты». Время в пути составляет 7 часов 40 минут. Другие компании предлагают варианты с более длительным временем пересадки.


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