Минприроды примирилось с арендаторами, рубившими лес с нарушениями

Минприроды Калининградской области решило заключить мировое соглашение с крупнейшими арендаторами лесов, в деятельности которых ранее фиксировались серьёзные нарушения. Об этом в интервью «Новому Калининграду» сообщила министр природных ресурсов и экологии Оксана Астахова. Министр уточнила, что речь идёт о компаниях «КронЛес» и «Картэ», имеющих в аренде около трети от общей площади лесного хозяйства региона.

«С ними у нас были длительные судебные тяжбы по вопросу расторжения договора аренды лесных участков из-за несвоевременного внесения арендной платы, выполнения лесоохранных и лесовосстановительных мероприятий, — пояснила Астахова. — Причем суды различных инстанций делают выводы о недостаточных основаниях для расторжения имеющихся договоров в связи с незначительностью выявленных недостатков. Пока идут споры, деятельность на лесных участках не ведется, накапливается много валежника, стареющих деревьев. За лесами необходим постоянный уход, требуется проводить работы по их обновлению. Именно поэтому мы приняли сложное для нас решение: заключаем мировое соглашение с арендаторами и строим взаимоотношения по-новому. Арендаторы продолжают свою деятельность, а все недостатки со стороны их деятельности мы будем своевременно выявлять контрольными и надзорными мероприятиями».

Глава министерства отметила, что к третьему крупному арендатору, «Балтийской лесной компании», пока претензий нет, так как «это единственный арендатор, который работает и выполняет свои обязательства в полном объеме».