Калининградское предприятие вырастило 18 млн тюльпанов с начала года (фото)

Специалисты калининградского предприятия «Калинково» вырастили с начала этого года около 18 млн тюльпанов 20 сортов. О том, что это первое в регионе предприятие, которое стало выращивать собственные луковицы тюльпанов (их поставка находится под санкциями), сообщил региональный минсельхоз.

«Свои тюльпаны питомник поставляет в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Кемерово, Новоалтайск и другие регионы страны, а также в Минск», — уточнили в минсельхозе, добавив, что речь идёт о крупнейшем предприятии в Калининградской области по производству декоративных растений и цветов.

Пресс-служба министерства добавила, что в этом году в регионе стали выращивать пять новых сортов тюльпанов. Среди них «уникальный розовый пионовидный тюльпан „Гансес Роузес“, ярко-оранжевый „Моргана“ и эксклюзивный сорт с эффектом хамелеона — „Фест Класс“».