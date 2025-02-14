Калининградское предприятие вырастило 18 млн тюльпанов с начала года (фото)

Калининградское предприятие вырастило 18 млн тюльпанов с начала года (фото)
Фото: пресс-служба министерства сельского хозяйства Калининградской области
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Специалисты калининградского предприятия «Калинково» вырастили с начала этого года около 18 млн тюльпанов 20 сортов. О том, что это первое в регионе предприятие, которое стало выращивать собственные луковицы тюльпанов (их поставка находится под санкциями), сообщил региональный минсельхоз.

«Свои тюльпаны питомник поставляет в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Кемерово, Новоалтайск и другие регионы страны, а также в Минск», — уточнили в минсельхозе, добавив, что речь идёт о крупнейшем предприятии в Калининградской области по производству декоративных растений и цветов.

Пресс-служба министерства добавила, что в этом году в регионе стали выращивать пять новых сортов тюльпанов. Среди них «уникальный розовый пионовидный тюльпан „Гансес Роузес“, ярко-оранжевый „Моргана“ и эксклюзивный сорт с эффектом хамелеона — „Фест Класс“».

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