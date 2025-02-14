В Советске признались, что не могут реконструировать Зелёный театр за свой счёт

Власти Советска признали, что не могут самостоятельно завершить реконструкцию Зелёного театра. Соответствующий комментарий представители администрации муниципалитета разместили в своём официальном паблике, отвечая на вопросы жителей.

«Реконструкция Зелёного театра ещё не завершена, — заявил сотрудник администрации. — Сейчас мы занимаемся подготовкой проектно-сметной документации для проведения работ по обновлению сцены, гримёрных и других элементов. Для завершения реконструкции нам требуется значительный объём финансирования, который не может быть обеспечен за счёт средств местного бюджета. Поэтому в этом году мы планируем обратиться за поддержкой к областным властям в виде софинансирования».

В администрации добавили, что работы по реконструкции стадиона «Красная звезда», на территории которого находится Зелёный театр, должны быть завершены до 15 декабря текущего года.

В декабре прошлого года министр культуры и туризма региона Андрей Ермак заявлял, что власти Советска должны проявить инициативу, чтобы закончить реконструкцию Зелёного театра и получить новый дом культуры. По его словам, муниципалитет должен самостоятельно принять решение, что ему нужны эти объекты, после чего сформировать соответствующую заявку.

«Сумма там, по-моему, до 30 млн рублей, — уточнял министр. — Как только мы получим заявку на Зелёный театр от муниципалитета со сметой, проверенной в центре экспертиз, мы сразу же вернёмся к вопросу выделения средств. Думаю, что за 2025 год это сделать вполне можно, если сейчас быстро всё организовать».

Напомним, что благоустройством и реконструкцией Зелёного театра власти Советска занимались еще в 2020 году в рамках программы приграничного сотрудничества России и Литвы. Однако тогда же местные активисты стали подозревать, что под видом благоустройства администрация города уничтожает исторический объект.

Позднее руководитель областной Службы охраны памятников Евгений Маслов признал, что «нацистское прошлое» тингплаца (довоенное название территории Зелёного театра) было одной из причин, почему его не признали памятником культуры. Кроме того, он пообещал передавать в «другие органы» заявки на включение в реестр подобных объектов.