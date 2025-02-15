Погода в Калининграде 15 февраля

Днём в субботу, 15 февраля, в Калининградской области ожидается облачная погода с небольшими осадками. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде температура будет в районе 0°C. Ветер, как обещают синоптики, будет западный, около четырёх метров в секунду. Атмосферное давление — 762 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура 0°C. В центре региона дневная температура составит −1°C, на востоке региона (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) в дневные часы ожидается −2°C. Ночные температуры по региону — с незначительными перепадами: в прибрежных городах традиционно чуть теплее (до −2°C), а на востоке региона прохладнее (до −9°C). На территории всего региона ожидаются осадки в виде снега.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в субботу ждёт облачная погода с небольшим снегом. Утром температура в Калининграде будет в районе −2,5°C, днём поднимется до 0,8°C, а вечером опустится до −2,4°C. В утренние часы прогнозируется западный ветер, который днём сменится на северо-западный. Влажность — на уровне 87%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о продолжении зимы с морозами, к которым присоединятся снегопады.

«В субботу ночью на побережье, в Калининграде и на западе региона 0...-4°C, по области до −5...-9°C (при прояснениях до −10...-12°C). Ночью и утром заряды крупы/снега продолжатся в Калининграде, на побережье и западной части региона, а уже днем и вечером периодические снегопады вероятны по всей области. Температура днем 0...-3°C. Ветер в течение суток северный/северо-западный 4-10 м/с, при осадках и на побережье в порывах до 10-14 м/с. По области возможна метель, на дорогах снежный накат и ухудшение видимости», — добавляют синоптики-любители.