Ветеран труда Анна Исаева отметила столетний юбилей (фото)

Труженице тыла и ветерану труда Исаевой Анне Григорьевне 14 февраля исполнилось 100 лет. Об этом в своём телеграм-канале сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова.

Анна Григорьевна родилась в 1925 году в деревне Советская Казахской АССР в многодетной семье, в которой воспитывалось 17 детей. В 1933 году семья переехала на постоянное место жительство в Омскую область. Свой трудовой путь ветеран начинала в животноводческом совхозе. В годы войны помогала заготавливать дрова — «топливо для паровозов военных эшелонов», — а в свободное от работы время вязала варежки для бойцов Красной Армии. После войны продолжила трудиться в сельском хозяйстве.

Сейчас Анна Григорьевна помогает своей дочери в изготовлении швейных изделий, которые они передают участникам СВО.



