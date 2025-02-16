Погода в Калининграде 16 февраля

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Днём в воскресенье, 16 февраля, в Калининграде ожидается переменная облачность, небольшой кратковременный снег. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит −2°C. Атмосферное давление — 766 мм, ветер северный, 3 м/с. Вероятность осадков — 65%.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём 0°C, на востоке области −3°C. На всей территории региона ожидается небольшой снег.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье ясно. Температура утром −6°C, днём −2°C, вечером −4°C. Влажность составит 83%, давление — 763 мм.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают: «Щедро осыпав запад региона ночью, к утру заряды прекратились, а температура вместе с прояснениями быстро полетела вниз: по области сейчас до −6...-10°С. Утром обойдется без существенных осадков, а день на западе области и в Калининграде вновь пройдёт в сопровождении локальных зарядов снега/крупы (после полудня). В зону зарядов попадёт побережье, Зеленоградский, Гурьевский, Гвардейский, Багратионовский рн. На остальной части региона — переменная облачность, без существенных осадков. Днем по области 0...-3°С (при прояснениях местами до +1°С). Вечером осадки прекратятся, а на улице похолодает до −3...-7°С. В общем, для тех, кто любит зиму — сегодня просто великолепный день!».

Госавтоинспекция Калининградской области предупреждает о наличии на некоторых дорогах снежного наката, гололедицы. При скользкости на дорогах и ограничении видимости необходимо значительно снижать скорость ТС, увеличивать дистанцию до впереди движущегося автомобиля и использовать более «плавный» стиль вождения. Подчеркивают, если в тёмное время суток и в непогоду на верхней одежде пешехода отсутствуют световозвращающие элементы, водитель его не видит.

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