На улице Горького в Калининграде разрешили построить торговый центр

Облвласти выдали разрешение на строительство торгового центра в Калининграде на улице Горького 162 «В». Решение министерства градостроительной политики опубликовано в соответствующем реестре на сайте регионального правительства.
Торговый центр планируется построить на земельном участке с кадастровым номером 39:15:130822:27. Общая площадь трёхэтажного здания составит 9866,81 кв.м.
Застройщиком является физическое лицо. Дата выдачи разрешения на строительство — 6 февраля 2025 года, разрешение действует до 6 мая 2027 года.