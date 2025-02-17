Погода в Калининграде 17 февраля

Днём в понедельник, 17 февраля, в Калининградской области ожидается облачная погода, возможны осадки. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха составит 0°C. Атмосферное давление — 765 мм, ветер западный, 4 м/с.

На побережье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске днём 0°C, на востоке области ожидается до −2°C. Ночью в приморских муниципалитетах похолодает до −4°C, в районах восточнее потеплеет до +9°C. В Калининграде ночью ожидается до −6°C. На всей территории региона днём прогнозируются осадки в виде снега.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в понедельник ожидается пасмурная погода. Температура утром −2,8°C, днём −0,1°C, вечером −1,1°C. Влажность составит 77%. Ветер ожидается западный, с порывами до 3 м/с.

В телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают, что 17 февраля «в Калининграде и области до −4...-8°C, переменная облачность/облачно с прояснениями и местами возможна небольшая крупа/снег. Днем 0...-2°C (местами до +1°C), переменная облачность/облачно с прояснениями и временами также вероятны небольшие заряды крупы/снега. Основные осадки ожидаются вечером: умеренные/сильные заряды снега/крупы должны пройти на большей части региона. Вечером −1...-4°C (на побережье −1...+1°C). Ветер в течение суток западный/северо-западный (по области переменный на юго-западный), 4–9 м/с, на побережье в порывах до 12–14 м/с».