Часть Ленинградского района осталась без тепла и горячей воды из-за аварии на сетях

Часть потребителей Ленинградского района в понедельник, 17 февраля, оказалась отключена от горячего водоснабжения и отопления. Причина — авария на сетях. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщили в «Калининградтеплосети».

Как уточнили в организации, в данный момент ведутся ремонтные работы, которые ориентировочно продлятся до 17 часов. В зону отключения попала часть потребителей с 23 улиц: Горького, Земельной, Калязинской, Минской, Ген.-лейт. Озерова, Пролетарской, Ракитной, Юношеской, Рокоссовского, Проф. Севастьянова, Сергеева, Соммера, Черняховского, Госпитальной, Знойной, переулков Партизанского и Северного, Тихой, Азовской, Проф.Баранова, Пл. Победы, Гаражной, Подп. Иванникова. В частности, без горячей воды и тепла остались 5 детсадов, две общеобразовательные и одна спортивная школы и Дворец творчества детей и молодежи.