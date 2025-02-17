«Калининградтеплосеть»: устранение аварии займет больше времени, чем планировалось

«Калининградтеплосеть»: устранение аварии займет больше времени, чем планировалось
Фото пресс-службы «Калининградтеплосети»
Продолжение: Дятлова назвала срок устранения прорыва трубы на улице Горького
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Устранение аварии в Ленинградском районе, из-за которой без горячей воды и тепла остались потребители на 23 улице, займет больше времени, чем предполагалось. Об этом сообщает телеграм-канал «Калининградтеплосети».

«Авария зафиксирована на улице Горького. При отключении магистрального трубопровода диаметром 500 мм без теплоснабжения осталась значительная часть Ленинградского района. <...> Место прорыва уже обследовано, и объем работ установлен. Работать слесарям и сварщикам предстоит как в траншее так и внутри тепловой камеры. Замене подлежит отрезок магистрали длиной 4,5 метра. Завершать работы сварщикам, вероятно, придется и после окончания рабочего дня, до полного восстановления целостности трубопровода и запуска системы теплоснабжения», — уточнили в «Теплосети».

Отметим, ранее планировалось, что ремонтные работы на поврежденном участке завершатся к 17 часам.

Как отмечается в сообщении, данная магистраль была проложена в 1979 году. В 2025 году запланирована перекладка участка, предстоит заменить чуть более 1500 метров магистральной сети.

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