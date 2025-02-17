Власти: коммунальщики устранили прорыв магистрали на ул. Горького (фото)

Фото: пресс-служба администрации Калининграда

Прорыв на магистральном трубопроводе на улице Горького в Калининграде устранён. Сотрудники «Калининградтеплосети» завершили сварочные работы и приступили к заполнению системы теплоносителем. Об этом сообщила пресс-служба администрации Калининграда.

«Через 1,5 — 2 часа начнёт поступать тепло в дома, которые были отключены сегодня от него в результате коммунальной аварии на Горького, — говорится в сообщении. — УК предупреждены, но на всякий случай напоминаем, если батареи в квартире спустя оговорённый выше срок не начнут нагреваться, то вероятно образовалась воздушная пробка, устранить которую как раз и должна управляющая организация».

В понедельник, 17 февраля, 23 улицы в Ленинградском районе Калининграда оказались отключены от горячего водоснабжения и отопления из-за аварии на сетях. Замене подлежал отрезок магистрального трубопровода на ул. Горького длиной 4,5 метра. Устранить прорыв обещали к 22 часам.