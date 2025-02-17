Дятлова назвала срок устранения прорыва трубы на улице Горького

Устранить прорыв на магистрали на улице Горького в Калининграде планируют к позднему вечеру. Об этом на оперативном совещании правительства региона сообщила глава городской администрации Елена Дятлова.

Она отметила, что под отключение отопления и горячей воды попали 84 многоквартирных дома Ленинградского района Калининграда, а также 16 социальных объектов. По словам сити-менеджера, аварию устраняют слесари, сварщики и мастер экскаваторщик. Они работаю внутри траншеи и в тепловой камере. Дятлова также отметила, что замене подлежит 4,5-метровый участок магистрали.

«Трубу мы завели уже, на место подогнали и начали сварку. Так как эта труба — большого диаметра, то примерное время работ — именно сварочный шов — это два часа. На сборку схемы заполнения теплоносителем — ещё три часа. Ориентировочно планируем завершить работы в 21:30–22:00 часа», — рассказала сити-менеджер Калининграда.