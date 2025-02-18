Погода в Калининградской области 18 февраля

Во вторник, 18 февраля, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода и небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Максимальная дневная температура, согласно прогнозу портала Гидрометцентра России, в Калининграде достигнет +2°C. Ветер синоптики обещают северо-западный, слабый, около двух метров в секунду. Сохраняется повышенное атмосферное давление, 767 мм ртутного столба.

Снегопады в западной части региона (наиболее значительные в приморских городах и преимущественно в ночное время) обещает и Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. На востоке области во вторник днём осадков не ожидается, однако ночью снег там возможен. На побережье, а также в Полесске днём прогнозируют около +2°C, в центральной и восточной части региона будет на градус холоднее.

Ночной плюсовой температуры, судя по прогнозу, на территории региона пока не предвидится. Наибольшие заморозки следует ожидать в Краснознаменске, Гусеве, Озёрске и Железнодорожном (-7°C), на градус теплее ночью будет на севере и в центре области, в Полесске, Калининграде и Багратионовске будет −4°C, а на побережье и в Мамоново — около −2°C.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион 18 февраля ждёт пасмурная погода с небольшим снегопадом. Утром температура в Калининграде будет в районе −3,2°C, днём она поднимется до +1,1°C, а вечером опустится до −1°C. В течение суток обещают слабый ветер, который будет меняться с западного на юго-западный, и влажность на уровне 99%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» предупреждают, что утром 18 февраля обстановка на дорогах региона будет тяжелой из-за обильного ночного снегопада.

«Калининград и другие районы области продолжает заметать снегом. Этот заряд в городе далеко не последний: волновой циклон над Прибалтикой „раскинул“ обширные зоны конвективных осадков, тянущиеся к нам. Подписчики даже сообщают о снежной грозе к югу от города (в районе Прибрежного)!» — сообщают администраторы паблика.