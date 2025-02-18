Драмтеатр заказал дизайн-проект туалетов почти за полмиллиона рублей

Калининградский областной драмтеатр заказал дизайн-проект помещений санузлов за 478 780 рублей. Соответствующая закупка у единственного поставщика размещена на портале Госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик должен подготовить проекты для туалетов на двух этажах здания. В частности, ему предстоит провести фотосъёмку и замеры; разработать планировочные решения (1–3 варианта в зависимости от возможностей помещения) и расстановку сантехоборудования; разработать визуализацию всех помещений; подготовить план демонтажа и план перегородок и т.д.. Кроме того, проектировщикам нужно будет разработать план потолков с размещением потолочного лепного декора; подготовить план размещения осветительных приборов, план напольных покрытий и план развертки стен по помещениям.

Финальные рендеры должны содержать четыре-семь ракурсов на каждое помещение площадью от 20–40 квадратных метров, четыре ракурса для помещений 8–20 квадратов, и два-три ракурса для помещений 1,5–8 квадратов.

Также учреждение заказало поставку мебели и сопутствующих аксессуаров почти на полтора миллиона рублей.