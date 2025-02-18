Горвласти: к уборке снега дополнительно привлечены сторонние организации

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МБУ «Чистота» возобновило практику привлекать в пиковые моменты снегопадов сторонние организации к уборке улиц Калининграда. Как сообщает городская администрация, предприятие заключило семь договоров с частными дорожными и строительными организациями.

Так, дополнительно на расчистку тротуаров и магистралей было привлечено 20 единиц техники в дополнение к штатным 27 комбинированным дорожным машинам и 13 единицам средств малой механизации.

Во вторник, 18 февраля вручную убирают снег 650 рабочих «Чистоты» и подведомственных организаций, пишут горвласти. Уточняется, что за всё время обильных снегопадов для обработки улиц было израсходовано 2600 тонн противогололёдных материалов и вывезено 1300 тонн снега.


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