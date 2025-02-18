В мэрии объяснили, зачем «Чистота» устроила «кашу» под ногами калининградцев

В мэрии объяснили, зачем «Чистота» устроила «кашу» под ногами калининградцев
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Все новости по теме: Снег и ЖКХ

Власти Калининграда объяснили, для чего коммунальщики рассыпали по городу тонны реагентов, превратив сухой снег в мокрую «кашу». По словам представителей горадминистрации, у сотрудников МБУ «Чистота» не было выбора, и они вынуждены придерживаться испытанной стратегии.

«В эти дни многие горожане жалуются на снежную кашу под ногами, мол, оставили бы уплотнённый снег, по нему приятнее и легче ходить, — сообщили в мэрии. — Поначалу да. И во многих российских городах с континентальным климатом так и поступают. Но в наших приморских широтах температура воздуха слишком часто в течение одних только суток переходит через нулевую отметку, а это значит, что днём солнце будет подтапливать снег, а вечером тротуары покроются сплошной коркой льда. Поэтому вычищать их требуется до черноты».

Горвласти признают, что одновременно все городские тротуары почистить невозможно из-за «погоды и штатных возможностей коммунальщиков», поэтому «какое-то небольшое время данное неудобство придётся потерпеть».

Напомним, что снегопады обрушились на Калининградскую область в ночь с пятницы на субботу. По итогам трёх последних дней, по данным синоптиков, в Калининграде зафиксирован 30-сантиметровый снежный покров.

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