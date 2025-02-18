Калининградские судебные приставы намерены потратить 10 млн рублей на марки

Для калининградских судебных приставов заказывают партию почтовых марок на сумму 10,28 млн рублей. Указанный объём марок, судя по порталу Госзакупок, ведомство должно потратить в течение 2025 года.
Всего региональное УФССП заказывает 11 партий:
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52 100 штук по 72 рубля (3 751 200 рублей);
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52 100 штук по 50 рублей (2 605 000 рублей);
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52 100 штук по 25 рублей (1 302 500 рублей);
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80 200 штук по 10 рублей (802 000 рублей);
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72 000 штук по 6 рублей (432 000 рублей);
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100 000 штук по 5 рублей (500 000 рублей);
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100 000 штук по 4 рубля (400 000 рублей);
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80 000 штук по 3 рубля (240 000 рублей);
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80 000 штук по 2 рубля (160 000 рублей);
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39 118 штук по 1 рублю (39 118 рублей);
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100 000 штук по 50 копеек (50 000 рублей).
18 февраля закупку признали состоявшейся. Она осуществляется по максимальной цене.