Калининградские судебные приставы намерены потратить 10 млн рублей на марки

Калининградские судебные приставы намерены потратить 10 млн рублей на марки
Фото: Виталий Невар / Новый Калининград
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Для калининградских судебных приставов заказывают партию почтовых марок на сумму 10,28 млн рублей. Указанный объём марок, судя по порталу Госзакупок, ведомство должно потратить в течение 2025 года.

Всего региональное УФССП заказывает 11 партий:

  • 52 100 штук по 72 рубля (3 751 200 рублей);

  • 52 100 штук по 50 рублей (2 605 000 рублей);

  • 52 100 штук по 25 рублей (1 302 500 рублей);

  • 80 200 штук по 10 рублей (802 000 рублей);

  • 72 000 штук по 6 рублей (432 000 рублей);

  • 100 000 штук по 5 рублей (500 000 рублей);

  • 100 000 штук по 4 рубля (400 000 рублей);

  • 80 000 штук по 3 рубля (240 000 рублей);

  • 80 000 штук по 2 рубля (160 000 рублей);

  • 39 118 штук по 1 рублю (39 118 рублей);

  • 100 000 штук по 50 копеек (50 000 рублей).

18 февраля закупку признали состоявшейся. Она осуществляется по максимальной цене.

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