Зима не сдаётся: как выглядят улицы Калининграда после «снежного удара» (фото)

Зима не сдаётся: как выглядят улицы Калининграда после «снежного удара» (фото) Зима не сдаётся: как выглядят улицы Калининграда после «снежного удара» (фото) Зима не сдаётся: как выглядят улицы Калининграда после «снежного удара» (фото) Зима не сдаётся: как выглядят улицы Калининграда после «снежного удара» (фото) Зима не сдаётся: как выглядят улицы Калининграда после «снежного удара» (фото) Зима не сдаётся: как выглядят улицы Калининграда после «снежного удара» (фото) Зима не сдаётся: как выглядят улицы Калининграда после «снежного удара» (фото) Зима не сдаётся: как выглядят улицы Калининграда после «снежного удара» (фото) Зима не сдаётся: как выглядят улицы Калининграда после «снежного удара» (фото) Зима не сдаётся: как выглядят улицы Калининграда после «снежного удара» (фото) Зима не сдаётся: как выглядят улицы Калининграда после «снежного удара» (фото) Зима не сдаётся: как выглядят улицы Калининграда после «снежного удара» (фото) Зима не сдаётся: как выглядят улицы Калининграда после «снежного удара» (фото) Зима не сдаётся: как выглядят улицы Калининграда после «снежного удара» (фото) Зима не сдаётся: как выглядят улицы Калининграда после «снежного удара» (фото) Зима не сдаётся: как выглядят улицы Калининграда после «снежного удара» (фото) Зима не сдаётся: как выглядят улицы Калининграда после «снежного удара» (фото) Зима не сдаётся: как выглядят улицы Калининграда после «снежного удара» (фото) Зима не сдаётся: как выглядят улицы Калининграда после «снежного удара» (фото) Зима не сдаётся: как выглядят улицы Калининграда после «снежного удара» (фото) Зима не сдаётся: как выглядят улицы Калининграда после «снежного удара» (фото) Зима не сдаётся: как выглядят улицы Калининграда после «снежного удара» (фото) Зима не сдаётся: как выглядят улицы Калининграда после «снежного удара» (фото) Зима не сдаётся: как выглядят улицы Калининграда после «снежного удара» (фото) Зима не сдаётся: как выглядят улицы Калининграда после «снежного удара» (фото) Зима не сдаётся: как выглядят улицы Калининграда после «снежного удара» (фото) Зима не сдаётся: как выглядят улицы Калининграда после «снежного удара» (фото) Зима не сдаётся: как выглядят улицы Калининграда после «снежного удара» (фото) Зима не сдаётся: как выглядят улицы Калининграда после «снежного удара» (фото) Зима не сдаётся: как выглядят улицы Калининграда после «снежного удара» (фото) Зима не сдаётся: как выглядят улицы Калининграда после «снежного удара» (фото) Зима не сдаётся: как выглядят улицы Калининграда после «снежного удара» (фото) Зима не сдаётся: как выглядят улицы Калининграда после «снежного удара» (фото) Зима не сдаётся: как выглядят улицы Калининграда после «снежного удара» (фото) Зима не сдаётся: как выглядят улицы Калининграда после «снежного удара» (фото) Зима не сдаётся: как выглядят улицы Калининграда после «снежного удара» (фото) Зима не сдаётся: как выглядят улицы Калининграда после «снежного удара» (фото) Зима не сдаётся: как выглядят улицы Калининграда после «снежного удара» (фото) Зима не сдаётся: как выглядят улицы Калининграда после «снежного удара» (фото) Зима не сдаётся: как выглядят улицы Калининграда после «снежного удара» (фото)
Все новости по теме: Снег и ЖКХ

В понедельник синоптики пообещали Калининграду и области очередной «снежный удар». Обильные осадки действительно продолжались всю ночь, традиционно прибавив работы и без того не скучавшим коммунальщикам.

К утру высота снежного покрова в Калининграде достигла отметки в 30 сантиметров. Как отмечают синоптики, «такого количества снега в самом городе, вероятно, не было с декабря 2022 года». При этом в Неманском районе насчитали «скромные 2-4 сантиметра», едва прикрывающие успевшие распуститься после январского тепла цветы.

Калининградцы тем временем с раннего утра высвобождали из снежного плена свои авто, стояли в пробках и утопали в мокрой «каше». Не обошлось и без ДТП. Городские власти признались, что не в силах почистить все тротуары из-за «погоды и штатных возможностей коммунальщиков», поэтому «какое-то небольшое время данное неудобство придётся потерпеть».

Вечером заряды снега вновь «атакуют» север и запад региона. «Должно затронуть и Калининград», — предупреждают синоптики.

Рады сюрпризам «сверху», похоже, только дети, которые спешат выжать максимум из скоротечной калининградской зимы, и четвероногие любители прогулок. Их и запечатлела фотокорреспондент «Нового Калининграда» Юлия Власова.

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