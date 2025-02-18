Роспотребнадзор: работа ледовой арены в парке «Юность» приостановлена на 50 суток

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В Калининграде суд приостановил деятельность ледовой арены ООО «Стройинвестрегион-Калининград» в парке «Юность» на 50 суток. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Ведомство провело внеплановую выездную проверку с отбором проб атмосферного воздуха закрытых помещений ледовой арены. Согласно результатам, в пробе воздуха, отобранной в центре катка, максимально разовая концентрация бензина превышает установленный норматив. Как отметили в Роспотребнадзоре, «программа производственного контроля, предусматривающая в числе прочего контроль выбросов в окружающую среду при сгорании топлива — бензина АИ 92 во время работы ледозаливочноймашины с организацией лабораторных исследований и испытаний с кратностью 1 раз в год, не исполняется. Результаты лабораторных исследований за 2024 год отсутствуют».

По выявленным фактам был составлен протокол об административном правонарушении по ст. 6.4 КоАП РФ и введен временный запрет деятельности ледовой арены. Материалы дела были переданы на рассмотрение в Ленинградский районный суд, который признал ООО «Стройинвестрегион-Калининград» виновным и назначил наказание в виде административного приостановления деятельности катка сроком на 50 суток.

Получить оперативный комментарий в администрации парка не удалось. Напомним, с 2004 года территорию парка арендует компании «Стройинвестрегион-Калининград». Накануне стало известно, что горвласти продлили ей срок аренды «Юности» до 2035 года.

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