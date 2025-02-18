В Центробанке оценили объем похищенных мошенниками у россиян средств в 2024-м

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В 2024 году в России на 74% вырос объем мошеннических операций, проведенных без согласия клиентов, достигнув 27,5 млрд руб. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на обзор Центробанка.

В общем объеме мошеннических операций основную долю составляют денежные средства, похищенные у физлиц. Наибольший объем хищений денежных средств осуществлялся по операциям, связанным с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, он составил 9,6 млрд руб. Объем спасенных средств в 2024 году составил 13,5 трлн руб., это более чем в два раза превышает показатели 2023-го (5,8 трлн руб.).

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