Погода в Калининградской области 19 февраля

В среду, 19 февраля, в Калининградской области ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. По сведениям Гидрометцентра России, максимальная температура воздуха днём 0°С, ночью столбик термометра опустится до −8°С. Скорость ветра составит от 1 до 2 м/с с порывами до 6 м/с, направление в течение дня переменное. Атмосферное давление выше нормы — 770 мм рт. ст. Относительная влажность 82%. Температура воды: 3,4°.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует более тёплую погоду на побережье. Днём в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске воздух прогреется до +2°С, ночью похолодает до −3°С. Возможен слабый снег. В ночные часы осадки прогнозируются на всей территории региона.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в среду в областном центре ожидается облачная с прояснениями погода со снегом. Утром температура воздуха достигнет отметки −2,7°С, днём потеплеет до +1°С, вечером вновь похолодает до −3,6°С. Влажность — до 100%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития ЧС на территории Калининградской области МЧС России обещает облачную с прояснениями погоду. Местами небольшой снег. Ветер ночью северо-западный 5-10 м/с, днём западный, северо-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью −1...-6°С, днём −1...+2°С. Видимость 3-7 км. На дорогах снежный накат, гололедица. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются. Высота волн у побережья Калининградской области — до 1 м.