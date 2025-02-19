КГТУ улучшил показатели в локальном рейтинге вузов Северо-Запада

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Калининградский государственный технический университет занял 15-е место в локальном рейтинге вузов Северо-Западного федерального округа по версии рейтингового агентства RAEX в 2025 году. За год вуз улучшил свои показатели на шесть пунктов.

Как отмечается в карточке вуза на сайте агентства, в 2023 году КГТУ занимал в локальном рейтинге 16-е место, в 2024 году опустился на 21-е, в 2025-м поднялся на 15-е. В предметном рейтинги вузов, которые обучают студентов по направлениям «кораблестроение и водный транспорт», КГТУ занимал пятое место.

В рейтинге представлено 35 вузов из регионов Северо-Запада, в первую тройку входят Санкт-Петербургский национальный исследовательский Академический университет имени Ж. И. Алфёрова РАН, Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет Минздрава России, Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого.

Отметим, что Калининградский государственный технический университет был создан в 1930 году как Мосрыбвтуз, в 1957 году переведен в Калининградскую область, получив название Калининградский технический институт рыбной промышленности и хозяйства (КТИ). Как отмечается на сайте университета, КГТУ —  базовый вуз учебно-методического объединения по образованию в области рыбного хозяйства, его учредителем является Росрыболовство, но при этом КГТУ развивается как многопрофильный вуз.



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