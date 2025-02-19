«Снег топится»: Елена Дятлова рассказала о борьбе с «зимней скользкостью»

В Калининграде продолжается борьба с последствиями четырёхдневного снегопада, к которому горвласти начали готовиться еще с пятницы. О конкретных мерах, предпринимаемых коммунальщиками, в среду, 19 февраля, в прямом эфире рассказала глава администрации города Елена Дятлова.

«Мы задействовали и привлекли все средства МБУ „Чистота“ и наших подведомственных организаций, — заявила она. — На улицах города от 560 до 600 дворников работают ежедневно. Заряды снега идут и в дневное, и в ночное время. Мы в ночное время по большей части работаем на улично-дорожной сети, потому что на этот момент нет движения транспортных средств и нам проще убирать».

Дятлова уточнила, что её сотрудники ведут мониторинг всех обращений жителей (в том числе в соцсетях), сортируют их и направляют в соответствующие инстанции. Если речь идёт о дорогах и тротуарах, информация направляется в МБУ «Чистота»; если о дворах — в минконтроля, которое следит за управляющими компаниями; а если о земельных участках третьих лиц (ТЦ, больницы и т.д.) — то собственникам земельных участков.

Елена Дятлова отметила, что коммунальщики стали постепенно отказываться от использования песко-соляной смеси, и чаще применяют солевой раствор, а также смесь галита с продукцией компании «Варница». По словам главы администрации, на улицы города высыпали всего 60 тонн песко-соляной смеси и 3 тысячи тонн солевой смеси.

Применяется и обычный вывоз снега грузовиками (всего вывезено 400 КамАЗов 7 кубов).

«Нам нужно бороться с зимней скользкостью, — заключила Дятлова. — Когда у нас топится снег, это как раз мы убираем зимнюю скользкость. Понятно, что именно сегодня мы будем убирать с тротуаров то, что подтаяло. Мы понимаем, что никаких дворников нам не хватит для содержания улично-дорожной сети и тротуаров, поэтому тот курс, который мы взяли на приобретение техники и малой механизации, правильный».

Учитывая переориентацию на механизацию, глава отметила, что город продолжит убирать с тротуаров рекламные конструкции и смещать к краю дорожные знаки, а также готовить сотрудников «Чистоты» к управлению техникой.